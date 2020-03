3x2 Karten für Caps vs. Graz 99ers zu gewinnen

"Heute" verlost 3x2 Karten zum Play-off-Auftaktspiel der spusu Vienna Capitals vs. Moser Medical Graz 99ers am Mittwoch, 04. März 2020, ab 19:15 Uhr, in der Erste Bank Arena, Wien.

spusu Vienna Capitals vs. Moser Medical Graz 99ersMittwoch, 04. März 2020, ab 19:15 UhrErste Bank Arena, Attemsgasse 1, 1220 WienIm "Best of Seven" der Viertelfinal-Serie treffen die Wiener Eishockey-Cracks zu Hause auf die Graz 99ers. Geht es nach der Statistik, dann deutet sich eine enge, heiß umkämpfte Serie an, in der die Caps die volle gelb-schwarze Unterstützung – egal ob daheim oder auswärts – benötigen!Das Spiel findet am kommenden Mittwoch, den 04. März 2020, in der Erste Bank Arena, Wien-Donaustadt, statt. Face-Off ist um 19:15 Uhr.