4:1 im Derby! Jungveilchen jubeln über ersten Sieg

Aufatmen bei der Wiener Austria! Den Jungveilchen ist im Derby gegen den FAC der erste Saisonsieg geglückt. Dieser fiel mit 4:1 sogar deutlich aus. Auch Roman Mählich jubelt mit seiner Austria Lustenau.

Die Young Violets brachen den Bann schon sehr früh, Benedikt Pichler traf schon in der zweiten Minute zum 1:0. Manprit Sakaria legte in der 36. Minute das 2:0 drauf. Nach der Pause stellten Aleksandar Jukic (48.) und Sterling Yakete (52., Elfmeter) auf 4:0, Adolphe Belem traf in der 85. Minute für die Floridsdorfer zum 4:1-Endstand.Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Roman Mählich bei Austria Lustenau! Thomas Mayer (3.) und Ronivaldo im Triplepack (23., 46., 77.) jubelten für die Vorarlberger, für Horn netzten Michael Cheukoau (63.) und Filip Faletar (85.) - Endstand 4:2!Young Violets - FAC 4:0SV Horn - Austria Lustenau 2:4Kapfenberg - Liefering 0:2Amstetten - OÖ Juniors 1:2