4:2! Gladbach erobert die Tabellenführung zurück

RB Leipzig konnte sich in der deutschen Bundesliga nur kurz über die Tabellenführung freuen. Gladbach holte mit einem 4:2-Sieg gegen Freiburg Platz eins zurück.

Am Samstag war Leipzig mit einem 3:2 bei Paderborn an die Ligaspitze geklettert, die Bayern patzten beim 1:2 gegen Leverkusen. Doch Gladbach blieb cool und holte sich schon am Tag danach Platz eins zurück – mit einem 4:2-Heimsieg gegen Freiburg.Thuram (3.), Embolo (46., 71.) und Herrmann (51.) trafen für die "Fohlen", auf der Gegenseite glichen Schmid (6.) und Höler (58.) zwei Mal aus. Stefan Lainer spielte bei den Gastgebern durch. Kommenden Samstag trifft Gladbach zu Hause auf die Bayern. Mit einem Sieg könnten die Münchner ihren Rückstand auf einen Punkt verkürzen.