Gift-Skorpion überrascht Urlauber in Kroatien

"Heute"-Leser Daniel dachte seine Katze jage einer Maus hinterher... Falsch! Es war ein ausgewachsener, giftiger Skorpion.

"Wir hatten mit einer Maus gerechnet"

Skorpion vor Katze gerettet

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Urlauber bringen jedes Jahr unbemerkt Skorpione mit nach Hause

Es ist Sommer. "Heute"-Leser Daniel (Name von der Redaktion geändert) macht mit seiner Freundin auf der kroatischen Insel Pag Urlaub. Nach dem Abendessen sitzen sie noch im Garten ihres Ferienhauses. Da beginnt die Katze etwas zu jagen., so Daniel.Daniel besticht die Katze mit Essensresten und luchst ihr die Beute ab. Wie sich herausstellt, ist das Objekt der Begierde keine Maus, sondern ist ein ausgewachsener Skorpion. "Circa fünf Zentimeter groß", schätzt Daniel.Skorpion für Menschen gefährlich? "Würden sie gequetscht werden, würden sie stechen. Ansonsten nicht!" , so der Biologe.Und auch im Fall eines Stiches seien die Vergiftungserscheinungen für Menschen nur geringfügig."Skorpione neigen dazu, verschleppt zu werden", so Komposch. Die Tiere seien nachtaktiv und suchen Unterschlupf sobald es hell wird. Lässt man im Urlaub seine Campingausrüstung oder Kleidung auf dem Boden liegen, kann es sein dass ein Skorpion hineinkriecht, informiert der Biologe.Komposch seien jedes Jahr fünf bis zehn Fälle bekannt, in denen Skorpione als blinde Passagiere mit nach Österreich genommen wurden. Die Dunkelziffer müsse jedoch viel höher sein, so der Biologe. Diese ungewollten Urlaubsmitbringsel krabbeln dann "plötzlich" Wochen nach dem Urlaub irgendwo im Haus herum und sorgen für Panik – zu Unrecht, wie der Experte findet.(mp)