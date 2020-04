5 Tipps für einen einfachen Frühjahrsputz

Für viele steht gerade der Frühjahrsputz bevor. Wir haben die besten Tipps für eine effektive, großflächige und einfache Reinigung.

Now or never! Wenn man viel Zeit in der Wohnung verbringt, erkennt man gelegentlich wie bitter nötig diese einen Frühjahrsputz hätte. Nun ist der ideale Zeitpunkt gekommen, sich von unnötigem Ballast zu trennen und die Wohnung auf Vordermann zu bringen, um entspannt in die warme Jahreszeit zu starten.Im Vorhinein solltet ihr überprüfen, ob ihr alle nötigen Dinge zuhause habt. Diese Putzutensilien gehören auf die Checkliste:Staubsauger, Putzlappen, Eimer, Staubtuch, Glasreiniger, Gummihandschuhe, Entkalker, Backofenspray, Rohrreiniger, Teppich- und PolsterreinigerDann heißt es systematisch vorgehen und mit dem Ausmisten starten. Denn zur richtigen Reinigung gehört in vielen Fallen auch eine sinnvolle Entrümpelung, da sich meist mehr anstaut als uns lieb ist, sei es bei Kleidung, Kosmetik, Lebensmitteln oder allem möglichen. Dann ist die Wohnung bereit gründlich und mit System geputzt zu werden.