05.03.2020 11:39 5x2 Karten für Caps vs. Graz 99ers zu gewinnen

Gewinne zwei Karten für das zweite Heimspiel der spusu Vienna Capitals vs. Graz 99ers am 08. März in Wien. Bild: GEPA-pictures.com

"Heute" verlost 5x2 Karten zum zweiten Heimspiel in der Play-off-Serie der spusu Vienna Capitals vs. Moser Medical Graz 99ers am Sonntag, 08. März 2020, ab 17:30 Uhr, in der Erste Bank Arena, Wien.