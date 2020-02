6 Gründe, keinen Weichspüler zu benutzen

Kuschelige Wäsche und feiner Duft – viele Menschen wollen nicht auf Weichspüler verzichten. Was dagegen spricht.

Ein Weichspüler glättet die Gewebefasern und macht so die Wäsche weicher und angenehmer zum Tragen. Zudem sind die Textilien weniger stark elektrostatisch aufgeladen.Nicht zuletzt lässt sich mit Weichspüler gewaschene Wäsche besser bügeln. Ein paar gute Argumente also. Aber es gibt auch einige einleuchtende Gründe, den Weichspüler aus der Waschküche zu verbannen.Wer eine empfindliche Haut hat, verzichtet natürlich gern auf kratzige Materialien. Doch Weichspüler machen zwar die Wäsche weich, sie enthalten aber auch jede Menge Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe. Bei empfindlichen Menschen können diese zu Hautrötungen, Juckreiz und allergischen Reaktionen führen.Die in Weichspülern enthaltenen Tenside müssen biologisch abbaubar sein. Das gilt aber nicht für Duft- sowie andere Inhaltsstoffe. Über die Kläranlage können diese ins Wasser gelangen und sind so eine Gefahr für Wasserorganismen aller Art. Und die Plastikflaschen müssen ja auch irgendwie entsorgt werden.Durch das Weichspülen verlieren Textilien einen Teil ihrer Saugfähigkeit. Weiche Frotté-Handtücher sind zwar angenehm, aber um beispielsweise die Haare damit zu trocknen, taugen sie nicht. Das gilt übrigens auch für Sportklamotten, die nebst der Saug- auch ihre Atmungsfähigkeit verlieren.Da sich Weichspüler um die Fasern legt, ist es gut möglich, dass die Wäsche auch nach dem Waschgang noch nicht richtig sauber ist, weil das Wasser schlechter in die Fasern eindringen kann.In Weichspüler stecken oft verschiedene tierische Fette. Dies deshalb, weil der Tiertalg auf den Textilfasern für das weiche Tragegefühl sorgt. Die tierischen Bestandteile sind Abfallprodukte, die beim Schlachten anfallen. Will man das wirklich auf der Haut haben?Auf den vom Weichspüler verklebten Fasern können sich laut Experten Bakterien leichter vermehren. Woran man das merkt? Wenn die Wäsche plötzlich anfängt zu müffeln, könnte das ein Hinweis sein.