6-jähriger entwirft neues Trikot für Italien-Klub

Der italienische Zweitligist Pescara Calcio rief seine Fans zum Designwettbewerb eines neuen Dress auf. Gewonnen hat ein Volksschüler mit einem Faible für Delfine und Regenbogen.

Ein Delfin, der im Meer und vor einem Regenbogen zum Kopfball ansetzt – mit dieser Idee gewann der erst sechsjährige Luigi D'Agostino den Designwettbewerb für das neue Trikot des italienischen Zweitligisten Pescara Calcio.Die Wahl auf einen Delfin erscheint nur logisch, schließlich schmückt ein solcher auch bereits das Wappen des Klubs, die Stadt liegt zudem an der Adria. Das Design wird nun vom Clubausrüster Errea angefertigt und soll als Sondertrikot in den offiziellen Verkauf gehen sowie auch von den Spielern getragen werden.Wann die Spieler das äußerst farbenfrohe Trikot zum ersten Mal in einer Partie tragen werden, steht allerdings noch in den Sternen. Im Gegensatz zu Österreich und Deutschland, wo der Ball Mitte Mai bereits wieder rollen könnte, ist eine Wiederaufnahme der Fußballligen im vom Coronavirus so heftig gebeutelten Italien noch höchst ungewiss.