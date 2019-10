63-Jährige wurde in Wien plötzlich von Auto erfasst

Mehrere Passanten kamen der Frau zur Hilfe und verständigten die Berufsrettung Wien. Die 63-Jährige musste in einen Schockraum gebracht werden.

Am Donnerstag gegen 13.10 Uhr kam es zu einem Unfall in der Dieselgasse in Wien-Favoriten, bei dem eine Frau von einem Auto angefahren wurde. Die 63-Jährige war gerade dabei die Straße zu überqueren, als der Wagen sie plötzlich erfasste.Die Frau trug mehrere Prellungen davon und wurde von der Berufsrettung in einen Schockraum ins Krankenhaus gebracht.