Lenker landet nach Unfall mit Pkw am Dach

Am gestrigen Abend kam ein Mann (70) mit seinem Pkw bei Prottes von der Fahrbahn ab, das Auto landete am Dach, der Schwerverletzte im Krankenhaus.

Gegen 22.25 Uhr kam aus noch ungeklärten Gründen ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf im Gemeindegebiet Prottes von der Fahrbahn der L 19 ab. Er prallte mit seinem Pkw gegen ein Betonrohr, das Fahrzeug kam am Dach zum Liegen. Das Unfallopfer erlitt schwere Verletzungen an der Schulter, blieb jedoch bei Bewusstsein.Zwei Buslenker waren als erstes am Unfallort und leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Der Unfall-Lenker war durch den Überschlag im Wrack eingeklemmt worden und musste von Einsatzkräften der Feuerwehren Pottes und Matzen aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte ins Spital gebracht. Die durch den Einsatz blockierte L 19 war ab 23.45 Uhr wieder frei.