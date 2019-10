700 Schulen öffnen am Tag der Wiener Schulen ihre Türen

Zum elften Mal findet am 9. Oktober der Tag der Wiener Schulen statt. Volksschulen bis Berufsschulen gewähren einen Einblick in ihre Konzepte und pädagogische Zielsetzungen.

Am 9. Oktober 2019 findet zum 11. Mal der "Tag der Wiener Schulen" statt. Dieser versteht sich als Einladung an alle Wiener, während der Unterrichtszeit eine oder mehrere der 700 Wiener Schulen zu besuchen. Jeder kann sich so ein ein persönliches Bild von der Qualität und Vielfalt der Wiener Schulen machen.–Volksschulen–Schulzentren im Fachbereich Inklusion, Diversität und –Sonderpädagogik–Neue Mittelschulen–Wiener Mittelschulen–Polytechnische Schulen beziehungsweise Fachmittelschulen–Allgemeinbildende höhere Schulen (AHS)–Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS)–BerufsschulenJede Schule bietet an diesem Tag ein anderes Programm an. Diese Info ist auf den Webseiten der jeweiligen Schulen zu finden. Hier finden Sie ein Online-Verzeichnis aller Wiener Schulen.Am Tag der Wiener Schulen soll gezeigt werden, wie pädagogische Innovationen und bauliche Maßnahmen über die Jahre dazu geführt haben, dass Wiener Schulen zu den besten des Landes gehören.Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich Himmer betonen, dass angesichts der Fülle an Angeboten in den 700 öffentlichen und privaten Schulen garantiert sei, dass jedes Kind die beste Schule für seine individuellen Bedürfnisse und Wünsche finde. Für künftige Schüler, Eltern, Großeltern und alle, die sich für die Wiener Schulen interessieren, sei der "Tag der Wiener Schulen" eine hervorragende Gelegenheit, sich hiervon ein persönliches Bild zu machen.