8:5! Juniors OÖ nach Tor-Feuerwerk an der Spitze

Der nächste Führungswechsel an der Tabellenspitze der 2. Liga. Die Juniors OÖ schossen sich am fünften Spieltag mit einem fulminanten 8:5-Erfolg über Austria Lustenau an die Tabellenspitze. Die Young Violets der Wiener Austria warten nach der 2:3-Pleite gegen Lafnitz weiter auf die ersten Punkte.

Die Juniors OÖ haben gegen die Lustenauer Austria beim 8:5-Erfolg die Tormaschine angeworfen. Dabei waren die Vorarlberger durch Grabher (14.) und Morys (30.) zwei Mal in Front gegangen, kassierten nach Rot gegen Feyrer (256.) aber acht Gegentore.Meister mit einem Viererpack (29., 44./Elfer), 57., 84.), Aigner mit einem Doppelpack in nur drei Minuten (52., 55.), Reyes (69.) und Andrade (91.) schossen den Linzer Nachwuchs an die Tabellenspitze. Ronivaldo (76., 83.) und Schilling (78.) hatten in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik betrieben.Nach einem 3:2-Erfolg über die Young Violets liegt Lafnitz punktgleich auf dem zweiten Platz. Varga (69., 71.) und Entrup (76.) hatten die frühe Führung der Jung-Veilchen durch Wimmer (17.) gedreht, Gassmann gelang in der 81. Minute der Anschlusstreffer. Damit bleiben die Violetten das einzige Team ohne Punkt auf dem Konto.Auch der GAK hält nach dem 2:1-Erfolg im Spitzenspiel in Ried bei zehn Punkten. Schellnegger (47.) und Barbosa aus einem Elfmeter (83.) drehten die frühe Führung der Innviertler durch Jefte (12.). Die als Aufstiegs-Favoriten gestarteten Innviertler liegen nur auf Platz acht.Nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze lauern Vorwärts Steyr und Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck. Die Oberösterreicher feierten durch Treffer von Brandstätter (53.), Roman (55., 75.) und Mustetic (88.) einen 4:1-Erfolg in Horn. Kara hatte in der 61. Minute für die Waldviertler verkürzt. Die Tiroler schlugen Amstetten durch Treffer von Galle (27.) und Wallner (33.) mit 2:1. Stark verkürzte in der 67. Minute. Keine Tore gab es beim Duell FAC gegen Liefering.(wem)