9:0! ÖFB-Damen fertigen Kasachstan in EM-Quali ab

Österreichs Frauen-Nationalteam feiert einen eindrucksvollen 9:0-Kantersieg in der Qualifikation für die EM. Kasachstan war in der Südstadt chancenlos.

Den erwarteten Heimsieg in der Europameisterschafts-Qualifikation fuhren Österreichs Damen am Dienstagabend in dominanter Manier ein. Das ÖFB-Team gewann gegen Kasachstan in der BFSZ-Arena in Maria Enzersdorf mit 9:0. Nach vier Gruppensiegen ist das Nationalteam damit weiter ohne Punktverlust, liegt mit vier Siegen an der Gruppenspitze.Julia Hickelsberger-Füller glänzte beim souveränen Heimsieg ebenso mit einem Hattrick, wie Kollegin Nicole Billa. Laura Feiersinger traf doppelt, Sarah Zadrazil schoss ein Tor.In Gruppe G führt Österreich mit vier Siegen aus vier Spielen. Das Torverhältnis von 16:0 unterstreicht die Dominanz der ÖFB-Frauen deutlich. Das Duell mit den Verfolgerinnen aus Frankreich steht aber noch aus. Die Französinnen absolvierten erst zwei Spiele. Sie gewannen beide und blieben dabei wie Österreich ohne ein einziges Gegentor.