98-Jähriger erfuhr, dass er schon 100 Jahre alt ist

Weil all seine Papiere im zweiten Weltkrieg verbrannt sind, wusste John Franklin nicht, wie alt er wirklich ist. Jetzt ist klar: Er ist schon 100 Jahre alt.

Air Force lüftet das Geheimnis

Es ist eine wirklich kuriose Geschichte. Am 3. November 1919 wurde John Franklin als Mieczyslaw Frackiewicz in Polen geboren. Weil seine Dokumente aber in den Flammen des zweiten Weltkrieges aufgingen, kannte er lange Zeit sein richtiges Alter nicht, dachte er er sei "erst" 98 Jahre alt.Dem gebürtigen Polen war sein wahres Geburtsdatum seit Kindestagen an unbekannt. Die einzigen Papiere, die er nach seiner kriegsbedingten Flucht nach Endland im Jahr 1940 noch hatte, datierten seinen Geburtstag auf den 7. November 1921. Er ahnte zwar, dass dieses Datum nicht stimmte, für seinen Neuanfang nach den Kriegswirren akzeptierte er es dennoch.Des Rätsels Lösung um das wahre Geburtsdatum fand erst die Royal Air Force heraus. Für sie war der Geflohene an mehreren Stürzpunkten tätig. Sie fand nun doch noch Dokumente, die den 3. November 2019 als wahres Geburtsdatum belegen.In einem berührenden Statement bedankte sich der 100-Jährige bei seinem ehemaligen Arbeitgeber dafür, dass er sein richtiges Geburtsdatum ermitteln konnte. Franklin hätte sich wohl kaum ein schöneres Geschenk anlässlich seines Jubiläums wünschen können.