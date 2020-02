Abgemagert! Aaron Carter liegt mit 52 Kilo im Spital

Die Fans von Aaron Carter machen sich große Sorgen! Der Ex-Teenie-Star wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, er wiegt nur noch 52 Kilogramm.

Vor rund zwei Monaten sorgte Aaron Carter mit einem Schock-Geständnis für Schlagzeilen. Der Ex-Kinderstar ist schwer krank und leidet an "Schizophrenie und akuter Angst".Damit der 31-Jährige den Alltag überhaupt bewältigen kann, muss er unzählige Tabletten und Medikamente nehmen -berichtete über den Gesundheitszustand von Carter Seine Familie und Fans hatten die Hoffnung, dass sich seine Gesundheit dadurch bessern würde. Doch offenbar geht es dem jüngeren Brüder von "Backstreet Boys"-Star Nick Carter alles andere als gut.Auf seinem Instagram-Profil wurde nun ein Foto veröffentlicht, das seine Anhängern große Sorgen bereitet. Darauf ist ein schlafender Aaron Carter zu sehen, der in einem Krankenhausbett am Tropf hängt.Medienberichten zufolge soll ihn seine Mutter in die Klinik eingeliefert haben. "Mama wird sich um dich kümmern", heißt es in der Bildunterschrift. Warum er genau im Spital liegt, ist nicht bekannt.Laut "Bild" soll Carter enorm viel Gewicht verlieren haben und nur noch 52 Kilogramm wiegen, sein Gesicht wirkt auf dem Foto deutlich abgemagert. Seine Mutter wusste sich scheinbar nicht mehr anders zu helfen und brachte ihren Sohn ins Spital.Offenbar hinterlassen der Stress und Streit mit seinem älteren Bruder deutliche Spuren bei dem 31-Jährigen. Erst im September hatte Nick eine einstweilige Verfügung gegen Aaron erwirkt. Die beiden Brüder haben seit Jahren ein angespanntes Verhältnis.Auch seine Zwillingsschwester Angel soll nichts mehr von Aaron wissen wollen. Seine Fans stehen aber weiter hinter ihm und schicken ihre Genesungswünsche. Bleibt nur zu hoffen, dass es dem 31-Jährigen bald wieder besser geht.