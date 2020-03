Absage! Auch die deutsche Bundesliga pausiert jetzt

In allen großen Ligen Europas ist der Spielbetrieb bereits ausgesetzt. Nur Stunden vor dem Start des 26. Spieltags hat nun auch die deutsche Bundesliga nachgezogen.

Die Deutsche Fußball-Liga hat am Freitag den Spielbetrieb bis 2. April ausgesetzt. Damit sind alle Partien der 26. Bundesliga-Runde, darunter das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04, abgesagt. Alle Spiele am Wochenende hätten ohne Zuschauer ausgetragen werden sollen.Die offizielle Absage erfolgte um 16.15 Uhr, gerade einmal vier Stunden vor dem Start des Auftaktspiels der 26. Runde zwischen Fortuna Düsseldorf und Paderborn.Noch am Freitagvormittag hatte die DFL erklärt, das Liga-Wochenende mit Geisterspielen durchziehen zu wollen.Die Pause gilt auch für die 2. Bundesliga. Eine Unterbrechung ab kommendem Dienstag war schon zuvor beschlossen worden.