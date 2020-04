Abschied von Audi! DTM steht vor dem Aus

Das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) steht vor dem Aus. Am Montag gab Audi den Ausstieg aus der Rennserie bekannt. Nach dem Ende des Jahres wird sich der Autobauer zurückziehen.

Audi erklärte den Ausstieg aus der Tourenwagen-Serie mit wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Corona-Krise. Außerdem will sich der Autobauer auf die Formel E konzentrieren.Für DTM-Boss Gerhard Berger ist der Audi-Abschied jedenfalls ein schwerer Schlag. "Heute ist ein schwieriger Tag für den Motorsport in Deutschland und Europa. Ich bedauere die Entscheidung außerordentlich", so Berger in einer ersten Reaktion.Bereits Ende 2018 hatte sich Mercedes zurückgezogen. Das Gastspiel von Aston Martin wurde nach nur einem Jahr wieder beendet. Für 2021 ist mit BMW nur noch ein Autobauer an Bord.Entscheidend sei nun, wie Partner und Sponsoren auf den Audi-Abschied reagieren, erklärte Berger.Der eigentlich für Ende April im belgischen Zolder geplante Saisonstart ist auf den 11. und 12. Juli verschoben.