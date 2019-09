Absturzopfer fuhr mit gestohlenem Kennzeichen

Auf der Bucklwehluck'n in St. Thomas am Blasenstein kam es zum schweren Unfall. Ein 43-Jähriger stürzte fünf Meter in die Tiefe.

Mit Rettungshelikopter ins Spital

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Perg wollte am Montag gegen 14:25 Uhr die sogenannte Buckelwehluck'n in St. Thomas am Blasenstein begehen.Beim steilen Aufgang dürfte der Mann dann den Halt verloren haben und abgerutscht sein. Ganze fünf Meter! Er landete auf dem Asphalt, erlitt laut Polizei dabei schwere Verletzungen.Der Rettungshubschrauber brachte den 43-Jährigen in den Med Campus III nach Linz.Bei den Nachforschungen der Polizei dann die Überraschung: Der43-Jährige war ohne Lenkerberechtigung mit seinem Moped unterwegs. Und: darauf war ein gestohlenes Kennzeichen montiert.Das Taferl wurde vor mehr als einem Jahr im Stadtgebiet von Perg gestohlen.