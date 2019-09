Abzocke am Oktoberfest: 11.500 Euro für einen Tisch

Das Oktoberfest steht nicht unter dem Motto der sittlichen Sparsamkeit. Ein Angebot ist jedoch an Dreistigkeit nicht zu übertreffen.

Beim Oktoberfest ist nichts wirklich günstig: Ein Bier für etwa 12 Euro, eine Achterbahnfahrt gibt es in etwa der gleichen Preisspanne. Wucher-Preise bei Tischen sind auch keine Seltenheit. Doch ein aktuelles Reservierungs-Angebot übertrifft alles.Das begehrteste Objekt, ein Tisch, verschlingt auch am meisten Geld. Mittlerweile verlangen die Betreiber 40 Euro für eine direkte Tischreservierung im Marstall-Zelt - diese inkludiert jedoch bereits ein 3-Gänge-Menü.Neben dem offiziellen, direkten Weg gibt es noch einen inoffiziellen. Der Weiterverkauf von Tickets ist zwar streng genommen nicht erlaubt, dennoch gibt es zahlreiche Angebote - und manche zu unverschämten Preisen. Ähnlich wie bei einem Ticket für ein Konzert gibt es günstigere Einkaufs- und wuchernde Weiterverkaufs-Preise.So kann man einen Tisch für 20 Personen im begehrten Festzelt auf der Wiesn um 11.499 Euro auf einer Weiterverkaufs-Website erwerben, die seit sieben Jahren besteht. Die Seite tischreservierung-oktoberfest.de dient dabei nur als Plattform für die Vermittlung von Tickets. "Ein Geben und Nehmen – ein völlig legales Geschäft, von dem vor allem Festgäste aus dem Ausland profitieren", so der Inhaber der Website gegenüber der Münchner Tageszeitung "TZ".