Advent in Wiener Pensionistenhäuser

Die Adventzeit – die ‚stade Zeit' – in den Hausern zum Leben und den Pensionistenklubs fur die Stadt Wien ist durchaus besinnlich, aber auch voller Uberraschungen.

Senioren-Clubbing

Das Programm reicht von hauseigenen Adventmarkten im Garten und Indoor, uber stimmungsvollen Konzerte, Lesungen und Punschaktionen fur den guten Zweck.Ob alleine oder mit Bekannten: Hier sind alle willkommen! Denn gerade in den Adventwochen sollte sich niemand alleine fuhlen. Bei den weihnachtlichen Aktionen und Veranstaltungen findet sich garantiert jemanden zum Plaudern. Und wer nicht so der extrovertierte Typ ist, kann ganz einfach das bunte Treiben, die Lichter, die warme Stimmung auf sich wirken lassen.Der Weihnachtsklassiker der Hauser zum Leben und Pensionistenklubs der Stadt ist das „Weihnachtliche Beisammensein" in allen 30 Wiener Pensionisten-Wohnhausern. Besondere Momente gemeinsam erleben – Hier treffen sich nicht nur die Bewohner der Hauser zum Leben und Pensionistenklub-Besucher, sondern auch Senioren aus dem Gratzl. Von 14:30 bis 16:00 Uhr wird zu Punsch und Keksen stimmungsvolles Programm geboten (kostenlos). Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter der Tel. Nr.: 01 313 99 170112Von 10:00 bis 18:00 im Haus Leopoldau (Kurschnergasse 10, 1210 Wien) gibt es Adventstande mit heißen Waffeln, Maroni, Punsch und kostlicher Patisserie der Hauser zum Leben. Bunte Unterhaltung: Blaserensemble der Maria Theresien Kaserne, Weihnachtskonzert MitarbeiterInnen-Chor, Auftritt Tenor Valentin Trandafir, Klavierkonzert mit Kevin Gaupmann, Blaserkonzert Duo Tuba, Auftritt Linedance-Gruppe des Haus Leopoldau! Eintritt frei, ohne Anmeldung.Bis 20.12, täglich von 15:00 bis 18:00 Uhr im Haus Dobling (Grinzinger Alle 26, 1190 Wien)Punschen fur den guten Zweck bei der Punschhutte am Vorplatz, Maroni, Braterdapfel sowie Indoor-Weihnachtsmarkt mit wechselndem Programm, Adventstanden mit selbstgemachten Kunstwerken und unterschiedlichem Beratungsangebot. 11.12. Kindergartenauftritt, 16.12. Autogrammstunde mit Uschi Fellner, 17.12. Chor Auftritt, 18.12. Weihnachtsfeier.12. bis 22.12.2019, 15:00 bis 20:00 Uhr Adventmarkt im Haus Penzing(Dreyhausenstraße 29, 1140 Wien)Der erste offizielle barrierefreie Adventmarkt fur Senioren! Mit zahlreichen Sitzgelegenheiten, barrierefreies Gelande sowie Fachpersonal, das unterstutzt, wo es gebraucht wird.Das Rahmenprogramm: Musik, Linedance-Gruppen, Chorgesang, Kasperltheater, ‚Schuachplattler' und was es sonst noch an Schragheiten rund um den Advent geben konnte. Coole Ware zum Verkauf: Von selbstgestrickten Socken uber handbemalte Weihnachtskugeln bin hin zu wunderschonem Kunsthandwerk!Do + Fr 16:00 bis 21:30 Uhr / Sa + So, 14:00 Uhr bis 21:30 UhrWie jedes Jahr, haben auch die PensionistInnenklubs der Stadt einen Stand auf dem Christkindlmarkt am Enkplatz in Simmering. Die selbstgebastelte Weihnachtsdeko stammt von kreativen PensionistInnenklub-BesucherInnen und MitarbeiterInnen. Der Reinerlos kommt dem Verein „D Nassn Fuass" zu Gute.Alle Termine unter Info-Tel.: 01 313 99 170112Oder hier: www.hauserzumleben.at oder www.pensionistenklubs.at