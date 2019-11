Adventzauber in Erlebnisgärten startet

Heute, am 2. November, beginnt in Schiltern bei Langenlois die Vorweihnachtszeit.

Weihnachtsfans aufgepasst – das ist euer Schlaraffenland! Bereits heute, am 2. November, startet der "Adventzauber im Garten" in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems-Land).Auf Gäste warten liebevoll dekorierte Elemente und Hütten, ein Lichterspektakel und zahlreiche Programmpunkte.Bis 22. Dezember kann man das beliebte Ausflugsziel in NÖ besuchen und den Advent feiern, bis das Christkind kommt.Am Sonntag, dem 3. November, findet die offizielle Eröffnung statt. Schauspielerin Kristina Sprenger, Miss Niederösterreich Noemi Hartig und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister haben sich bereits angekündigt.