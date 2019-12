Ajax fliegt raus! Chelsea, Valencia und Lyon weiter

Endstation für den letztjährigen Halbfinalisten Ajax! Mit einem 1:0-Auswärtssieg schnappte Valencia den Holländern den Platz im Achtelfinale weg. In der Gruppe H steigt auch Chelsea auf. Leipzig holte den Gruppensieg in Gruppe G, mit den Deutschen steigt auch Olympique Lyon auf.

In der Leipzig-Gruppe gab's Hochspannung bis zum Schluss. Mit einem 2:2 gegen die Deutschen schnappte sich Olympique Lyon das letzte Ticket für die K.o.-Runde. Die Franzosen waren schon 0:2 hinten, Emil Forsberg (9.) und Timo Werner (33.) trafen jeweils per Elfmeter. Houssem Aouar (50.= und Memphis Depay (82.) ließen Lyon über den Aufstieg jubeln. Benfica schnappte Zenit mit einem 3:0 noch den Platz in der Europa League weg.Mit einem 1:0 bei Ajax (Torschütze: Rodrigo Moreno, 24.) sicherte sich der FC Valencia den ersten Platz in der Gruppe H und stürzte den Halbfinalisten aus dem Vorjahr in die Europa League. Mit einem 2:1 gegen Lille sicherte sich Chelsea ebenfalls ein Ticket im Achtelfinale. Tammy Abraham (19.) und Cesar Azpilicueta (35.) netzten für die Blues, Loic Remy (78.) traf für die Franzosen.