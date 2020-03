Alle elf Gegenspieler verteidigen Messi-Freistoß

Eine Mauer stellt für Lionel Messi bei einem Freistoß nur selten ein Hindernis dar. Doch am Samstag stellten sich gleich alle elf Gegenspieler den Freistoß-Künsten des Barcelona-Superstars entgegen.

In der 57. Minute beim knappen 1:0-Erfolg der Katalanen gegen Real Sociedad griffen die Basken ganz tief in die Verteidigungs-Trickkiste. Während sich Messi den Ball rund 22 Meter vor dem Tor zurecht legte, rührte das Team aus San Sebastian so richtig Beton an. Mit einer so noch nie gesehenen Freistoß-Taktik.Dabei war die Drei-Mann-Mauer, die sich 9,15 Meter vom Tor entfernt positionierte, noch das geringste Hindernis. Stattdessen verteidigte ein Spieler den Elfmeterpunkt, standen zwei Basken zentral an der Fünf-Meter-Linie, flankiert von zwei weiteren Kickern, die die Ecken zumachten. Und als letztes Bollwerk standen zwei weitere Kicker mit Keeper Alex Remiro auf der Torlinie.Da traute auch Messi seinen Augen nicht. Der Gesichtsausdruck, als der 33-jährige Argentinier die Verteidigungs-Taktik analysierte, wurde seit Samstag zum Hit im Netz.Die Elf-Mann-Abwehr blieb für den sechsmaligen Weltfußballer jedenfalls ein unüberwindbares Hindernis. Messis Versuch blieb am Fünfer hängen.Doch in der 81. Minute machte der Argentinier dann sein Goldtor. Messi traf vom Elfmeterpunkt zum 1:0-Erfolg. Da stand er nur dem Keeper gegenüber.