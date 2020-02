Alpine präsentiert A110 SportsX für Rallye-Einsatz

Die neue Alpine A110 hat sich jetzt im Offroad-Look als A110 SportsX gezeigt.

Im Jahr 1972 hat eine Alpine A110 die Rallye Monte Carlo gewonnen, jetzt zeigt die zu Renault gehörende Sportwagenschmiede wie die neue Generation im Rallye-Trimm aussehen könnte.Die A110 SportsX soll einen möglichen Ausblick auf eine für den Rallye-Einsatz optimierte Version der A110 Pure geben.Der Offroad Look mit spezieller Front- und Heckschürze, einer Höherlegung und speziellen Alufelgen steht der Alpine sehr gut.Ob es die Schihalterung am Heck in eine mögliche Serienfertigung schaffen wird, bleibt aber mal abzuwarten.Sonst wirkt die A110 SportsX schon sehr wie ein Serienfahrzeug, mal schauen ob diese Version als Erweiterung kommen wird.Stefan Gruber, autoguru.at