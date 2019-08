Am Heimweg von Fest gegen Mast: Floriani tot

Tödlicher Motorradunfall am Wochenende in Gloggnitz: Am Heimweg von einem Feuerwehrfest starb ein Floriani (22), ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt.

Auf der Heimfahrt von einem Feuerwehrfest prallte ein Biker samt Beifahrer in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) gegen einen Lichtmast. Der beliebte Floriani und Elektriker Tobias "Tobi" L. (22) erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen (Genickbruch), ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.



Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, auch die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt schaltete sich ein: Denn es ist noch nicht restlos geklärt, wer das Bike am Samstagmorgen überhaupt gelenkt hat. Bezirkskommandant Johann Neumüller: "Der 22-Jährige war sofort tot, der 21-Jährige lebte noch, wurde ins Spital gebracht."



Sein Ex-Chef schreibt auf Facebook: "Meine Gedanken sind bei der Familie von ihm. Ich habe die Lehrzeit mit ihm sehr genossen. Er war ein sehr lustiger Mensch, herzensgut und auch ein wenig überdreht. Meine Hände zittern und ich kann es überhaupt nicht fassen. Für mich war er immer mein Lehrbua.....Ruhe in Frieden ...". (Lie)