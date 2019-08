Am Samstag wird die Donauinsel geputzt

Willst du einen Beitrag für ein sauberes Wien beitragen? Dann mach am Wochenende bei der Säuberungsaktion an der Donau mit!

Am Samstag wird der Umweltschutzverein Green Heroes Austria gemeinsam mit anderen internationalen Organisationen die Donau reinigen. Die Teilnehmer des "Clean ups" werden vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer Müll entlang der Donau einsammeln.In Wien startet die Aktion um 9.30 Uhr bei der U1-Station Donauinsel (Ausgang Donauinsel). Sie wird voraussichtlich bis 12 Uhr dauern. "Da wir selber keinen zusätzlichen Müll produzieren wollen, würden wir euch bitten eure eigenen Plastiksackerln mitzunehmen",. Eineist nicht obligat, aus organisatorischen Gründen aber erwünscht.Wie trägst du zum Umweltschutz bei? Schreib einen Kommentar oder sende dein Foto per App ein oder per Mail an! (pic)