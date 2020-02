Am Traunstein: 20 Helfer suchen nach Bergsteiger

Am Traunstein läuft derzeit eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Bergsteiger. Der 37-Jährige meldete sich Sonntagvormittag zuletzt bei seiner Frau.

Hubschrauber mit Wärmebildkamera

Gegen 10.15 Uhr am Sonntag meldete sich der Bergsteiger (37) aus den Bezirk Vöcklabruck zuletzt bei seiner Ehefrau. Er befand sich am Gipfel des Traunsteins (Bez. Gmunden). Er war zuvor über den Hernler Steig aufgestiegen. Kurz danach wollte er sich auf den Rückweg machen.Als er sich auch Stunden später nicht mehr meldete und auch nicht erreicht werden konnte, alarmierte die Gattin die Rettungskräfte. Um 14.30 Uhr machten sich 20 Bergretter und Alpinpolizisten auf den Weg, suchten alle Zu- und Abgänge und vor allem alle Wegvarianten auf den Traunstein ab.Auch ein Hubschrauber suchte das Gebiet mit Wärmebildkamera großflächig ab. Jedoch wurde keine Spur von dem vermissten Bergsteiger gefunden. Um 20.30 Uhr musste die Suche in der Dunkelheit abgebrochen werden.Laut Bernhard Ebner von der Bergrettung Gmunden sind die Helfer aber am Montag um 7.30 Uhr wieder aufgestiegen, um die Suche nach dem Vermissten fortzusetzen.