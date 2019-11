Amazon-Mitarbeiter streiken am Black Friday

Beschäftigte in Deutschland setzen sich damit für bessere Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag ein.

Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon haben in Deutschland am umsatzstarken "Black Friday" Kampfmaßnahmen begonnen. An sechs Standorten in Sachsen, Hessen, Rheinland-Pflaz, Nordrhein-Westfahlen und Bayern rief die Gewerkschaft Verdi mehrtägige Streiks aus.Gute Arbeit sei nicht "zu Schleuderpreisen zu haben", so die Gewerkschafter. Sie fordern einen Tarifvertrag, der "existenzsichernde Löhne und gute und gesunde Arbeit" sicherstellt. Die Angestellten wollen bis einschließlich kommenden Montag, den Amazon als nächsten Rabatttag "Cyber Monday" getauft hat, die Arbeit niederlegen. Für Österreich wurden keine Streiks angekündigt.Amazon sah sich in den letzten Jahren wiederholt mit Vorwürfen wegen schlechter Arbeitsbedingungen in Versandzentren konfrontiert. Das Unternehmen selbst bezeichnet sich hingegen als "fairen Arbeitgeber"."Black Friday" wird in den USA der Freitag nach dem Erntedankfest genannt. Der Handel lockt am Schwarzen Freitag mit besonders günstigen Angeboten. Die Rabattschlacht, die in den letzten Jahren auch nach Europa übergeschwappt ist, hat in Amerika schon Tote gefordert. So wurde etwa in einer Supermarktfiliale nahe New York ein Sicherheitsmann von Schnäppchenjägern zu Tode getrampelt, nachdem er die Tür geöffnet hatte.