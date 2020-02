Amoklauf in Schule: Schütze stirbt im Spital

Bei Schüssen an einer High School im US-Bundesstaat Kalifornien wurden zwei Schüler getötet und mehrere verletzt. Der 16-jährige Täter ist im Spital gestorben.

Motiv unklar

Bei dem Amoklauf in einer US-High School nahe Los Angeles wurden ein 16-jähriges Mädchen und 14-jähriger Junge getötet. Sechs weitere Personen wurden verletzt.Der 16-jährige Schütze hatte nach dem Angriff auf seine Mitschüler die Waffe auf sich selbst gerichtet und ist nun im Spital gestorben, wie amerikanische Medien berichten. Er war wegen einer Schusswunde am Kopf behandelt worden.Wie das Sheriffs-Büro mitteilte, ist der Schüler am Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine Mutter sei bei ihm gewesen.Paul Delacourt von der Bundespolizei FBI erklärte, es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Motiv oder eine Ideologie hinter der Tat. Auch sei unklar, was die Verbindung zwischen dem Schützen und seinen Opfern sei, außer dass sie auf die gleiche Schule gegangen sind.Delacourt geht auch davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt habe.