Amoklenker in Tiefgarage hustete zwei Zeugen an

Ein 19-Jähriger zuckte aus und raste mit einem Auto durch die Tiefgarage der Lugner City. Es kam zu einem heftigen Streit mit zwei Zeugen.

Ein junger Wiener rastete am Montag aus, setzte sich in ein Auto und raste damit durch die Tiefgarage der Lugner City in Wien-Fünfhaus. Mit weitüberhöhter Geschwindigkeit zischte der 19-Jährige an Fußgängern vorbei, nur mit viel Glück wurde niemand verletzt. Zwei Zeugen (32, 49 Jahre) versuchten den Lenker schlussendlich zu stoppen, hinderten ihn an der Weiterfahrt.Es kam zu einem Streit, dabei soll der Verdächtige die beiden Männer mit dem Umbringen bedroht und absichtlich angehustet haben. Die Polizei war rasch vor Ort. Der 19-Jährige wurde festgenommen.