Amstetten übernimmt Tabellenspitze in 2. Liga

Nach der zweiten Runde hat die 2. Liga einen neuen Führenden. Amstetten setzte sich mit einem Heimsieg über die Young Violets an die Spitze. Titel-Favorit Ried kommt weiter nicht in Fahrt.

Die Amstettener feierten mit einem 3:2-Erfolg über die Young Violets der Wiener Austria den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel, lachen damit von der Tabellenspitze. Seidl (49., 54.) und Peham (56.) drehten die frühe Führung der Jung-Veilchen durch El Moukhantir (13.), Hahn hatte in der 91. Minute noch einmal verkürzt. Nach der zweiten Saisonpleite sind die punktelosen Wiener Letzter.Titel-Favorit Ried kam auch im zweiten Saisonspiel nicht in Fahrt. Die Innviertler mussten sich mit einem 1:1-Remis bei Austria Lustenau zufrieden geben. Die Führung der Vorarlberger durch Meyer (39.) hatte Boateng (49.) ausgeglichen. Mit nur einem Punkt ist Ried Zwölfter, Lustenau Dritter.Horn, Tabellenführer nach dem ersten Spieltag, musste sich mit einem 2:2-Remis gegen den FAC begnügen. Kara (7., 59./Elfer) hatte die frühe Führung der Floridsdorfer durch Holzmann (3.) gedreht. Doch Gashi gelang in der 87. Minute der Ausgleich.Im Steirer-Derby feierte Lafnitz einen 2:1-Erfolg in Kapfenberg. Schloffer aus einem Elfmeter (21.) und Lichtenberger (56.) trafen, ehe Mensah (87.) der Anschlusstreffer gelang. Die Juniors OÖ feierten im Oberösterreich-Duell mit Vorwärts Steyr einen 3:1-Heimerfolg. Andrade (10.), Cvetko (55./Elfer) und Nagler (91.) trafen für die Linzer, Brandstätter hatte in der 13. Minute das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.(wem)