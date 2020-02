Darum ist Gabalier nicht beim Amadeus nominiert

Der Veranstalter des Amadeus Austria Music Awards hat auf die Kritik von Andreas Gabalier geantwortet und sich gerechtfertigt.

Als am Dienstag die Nominierten für den Amadeus Award 2020 bekanntgegeben wurden, fiel einigen auf, dass Andreas Gabalier nicht berücksichtigt worden ist. Der Volks Rock'n'Roller meldete sich zwei Tage später auf Facebook selber zu Wort, und warf den Verantwortlichen "Ignoranz" vor. Ihn nach seiner großen Stadiontour nicht einmal zu nominieren sei ein "Armutszeugnis", so Gabalier ein bisschen gekränkt.Auf "Heute"-Nachfrage ließ der Verband der Österreichischen Musikwirtschaft IFPI in einem Statement wissen, warum Gabalier in der Kategorie "Bester Live-Act" keine Berücksichtigung findet. "Wir haben größten Respekt vor den Erfolgen des Künstlers Andreas Gabalier. Mit sieben gewonnenen Awards zählt er auch zu den erfolgreichsten Amadeus-Künstlern. Wenn es rein nach den Ticketverkäufen ginge, wäre er auch nominiert. Neben den Verkäufen wird jedoch auch die Jurywertung mit gleicher Gewichtung berücksichtigt. Und im Gesamtranking aus Verkäufen in Österreich und Jurywertung war Andreas Gabalier dieses Mal knapp nicht unter den Top 5", heißt es.Die fünf Künstler, die sich Hoffnungen auf den Amadeus als "Bester Live-Act" machen können, sind Bilderbuch, Seiler & Speer, die EAV, Pizzera & Jaus sowie die Folkshilfe.Es ist nicht das erste Mal, dass es rund um den Amadeus Award Aufregung mit oder wegen Andreas Gabalier gibt. Im Jahr 2015 merkte er während seiner Dankesrede (damals auch für Live-Act des Jahres) an, dass man es nicht leicht habe af der Welt, "wenn man als Manderl noch auf ein Weiberl steht". Zu recht wurder dafür ausgebuht. Vergangenes Jahr sagte die steirische Künstlerin Soap & Skin ihr Kommen zum Amadeus ab, weil sie in der gleichen Kategorie wie Gabalier nominiert war.Der heimische Musikpreis wird heuer bereits zum 20. Mal am 23. April 2020 in der Wiener Stadthalle verliehen.