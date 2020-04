Gabalier lädt mit Schnaps zu Facebook-Live-Show

Mit einem etwas skurrilen Video kündigte Andreas Gabalier eine "One-Man-Live-Show" für den Ostermontag an. Um 19 Uhr soll es einen Live-Auftritt geben.

"Nur ein bisschen", sagt ein mit Schutzmaske ausgestatteter Gabalier am Ostersonntag in die Kamera – und schenkt sich offenbar einen großen Schluck Schnaps ein. Was er mit dem Video sagen will? Er kündigt für den Ostermontag um 19 Uhr ein Live-Video auf Facebook an, das eine Art Konzert werden soll. Erst kürzlich hat der Musiker sein neues Lied auf Facebook präsentiert.Das Lied verzichtet auf große Arrangements und Gabalier besinnt sich auf's Wesentliche. Auch der Videoclip, der neben einem verlassenen Bauernhof , stillen Landschaftsaufnahmen und Gabalier bei der einsamen Speckjause zeigt, wurde nach Angaben des Sängers mit einer einfachen Handkamera aufgenommen, was den ernsten Hintergrund des Songs einmal mehr unterstreicht.Im Musikvideo, das seit kurzem auch auf YouTube erschienen ist , sitzt Andreas Gabalier nachdenklich am Klavier vor einem Backstein-Hintergrund und besingt die "Einsamkeit", in der "der Mensch wieder Mensch wird", die "leeren Straßen", auf denen "nix mehr geht" und lobt ein "gespaltenes Land", das wieder zur Mitte zurück findet und wieder zusammen hält.