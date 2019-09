Leder oder Latex? So tickt Andreas Gabalier privat

Volksmusiker Andreas Gabalier verriet im Wordrap mit "Gala", wie er privat so drauf ist, und was er bei Frauen besonders sexy findet.

Andreas Gabalier ist wieder Single! Der Volksmusiksänger und seine Verlobte Silvia Schneider haben sich getrennt. Die deutsche Zeitschrift " Gala " hat nun das erste Interview mit ihm nach der Trennung veröffentlicht. Über das Beziehungs-Aus spricht der 34-Jährige zwar nicht, dafür aber, wie er privat so drauf ist.Darin verrät er etwa, dass er lieber Bier als Schampus trinkt, "immer" auf sein Bauchgefühl hört und zu Hause am liebsten so rumläuft "wie Gott ihn schuf". Auf die Frage, ob er Latex oder Leder besser findet, antwortet Gabalier das sei "wohl uhrzeitbedingt".Wenn er Zeit hat, geht der Musiker, der sich selbst als "Bergbauernbua" bezeichnet, gerne Wandern, aber auch für das Surfen habe er dieses Jahr am Wörthersee "eine große Leidenschaft" entwickelt.Und worauf steht der Musiker eigentlich bei Frauen? Bei der Haarfarbe ist der 34-Jährige nicht wählerisch: "Das liegt am Gesicht, die Haarfarbe selbst ist es nicht. Es ist das Gesamtkunstwerk Frau." Dirndln findet Gabalier übrigens gut, sie sind ihm sogar lieber als Hotpants: "Ich habe es schon immer sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann. Es muss doch gar nicht alles so knapp sein", erzählt er im Interview.