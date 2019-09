Angeklagter muss nach Özil-Überfall vor Gericht

Sead Kolasinac - ein Screenshot aus dem Video, auf dem er einen bewaffneten Täter in die Flucht schlägt.

Nach dem Überfall auf die Arsenal-Stars Mesut Özil und Sead Kolasinac muss sich einer der mutmaßlichen Täter via Video vor Gericht verantworten.

Vor dem Saisonstart (25. Juli) schockte diesen Sommer ein Überfall auf die beiden Arsenal-Kicker Mesut Özil und Sead Kolasinac die Fußball-Welt. Ein Video zeigte Kolasinac, wie er einen bewaffneten Täter in die Flucht schlug.Am Mittwoch kommt es schon zur ersten Aussage eines mutmaßlichen Täters. Vor Gericht muss ein Angeklagter via Video-Einschaltung Aussagen. Englische Medien berichten das, berufen sich auf Angaben der Polizei.Dem 26-Jährigen werde Raub und Bedrohung mit Waffengewalt vorgeworfen. Ein zweiter Angeklagter soll am 3. Oktober persönlich vor Gericht erscheinen.