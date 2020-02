18.02.2020 11:14 Angst vor Coronavirus! Feller mit Maske in Japan

Hättet ihr die beiden erkannt? Hinter den Schutzmasken verbergen sich die ÖSV-Stars Manuel Feller und Michael Matt. Bild: Screenshot Instagram

Am Wochenende kämpfen die ÖSV-Techniker in Japan um wertvolle Weltcup-Punkte. Im Land der aufgehenden Sonne angekommen, legten sie aber sofort Atemschutzmasken an.