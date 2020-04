Anna Wintour zeigt, wie wir Jogginghosen richtig stylen

Die Chefin der amerikanischen Modezeitschrift "Vogue" zeigt sich im Home Office in einem Look, der vor der Corona-Krise bei ihr beinahe unmöglich gewesen wäre.

Wer hätte das Gedacht? Anna Wintour, die Chefin der amerikanischen Modezeitschrift "Vogue", sonst immer durchgestylt bis in die Haarspitzen, sitzt plötzlich in der Jogginghose an ihrem Home-Office-Schreibtisch. Spätestens damit sollte der Beweis erbracht sein, dass man eben nicht die Kontrolle über sein Leben verliert, wenn man gemütliche Joggenhosen trägt, wie es einst Modezar Karl Lagerfeld sagte. Denn wenn eine alles unter Kontrolle hat, dann ist es Anna Wintour."Mode muss sich ändern""Mode muss sich ändern. Wenn wir aus dieser Krise zurückkehren - was wir wollen -, sollten wir mit Absicht zurückkehren, stärker und nachdenklicher und nachhaltiger in dem, was wir tun, zu werden", so heißt es neben dem Bild, mit dem die 70(!)-Jährige ein ganz klares Fashion-Statement setzt.Jogginghose richtig gestyltAber warum sieht der Look an der Modeikone nicht so abgegriffen aus, wie an so manchem Nachbarn? Die Antwort: Nicht nur der Griff zum richtigen Modell, sondern auch die richtige Kombination macht es aus.Die "Vogue"-Chefin trägt zu ihrer roten Jogginghose mit weißer Paspelierung an der Seite ein hochwertiges Oberteil aus Strick - in der Farbe der Hose.Die gleiche Basisfarbe und die Kombination wirken dem Sportiven und Lässigen der Sweatpants entgegen und sorgen für einen angesagten Stilbruch.(Christine Scharfetter)