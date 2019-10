Apache: Mit Moped statt Benz an die Chartspitze

Die Hitparaden sind voll mit Rapsongs. Besonders einer sticht dabei heraus: Der Indianer des Hip Hops.

Rap-Olymp mit nur 21 Jahren

Weiße Socken in Gucci-Sandalen

"Dein Sohn ist immer noch klein"

Er selbst nennt sich "Deutschraps Miroslav Klose". Der Vergleich mit dem erfolgreichsten Torschützen der deutschen Nationalmannschaft ist gar nicht so verkehrt. Vor allem, weil beide auch ungefähr im selben Alter begonnen haben in der obersten Liga mitzuspielen. Bei Klose war es eben die Bundesliga, bei Apache die HipHop-Liga.Volkan Yaman (21), wie Apache 207 mit bürgerlichem Namen heißt, erobert die Musikszene derzeit im Sturm. Es scheint so, als ob es egal wäre, welchen Song er releasen würde. Jeder der Lieder platziert sich ohne Probleme in den Top 10 der Charts. Mehr noch: Der Song "Roller" brachte den 21-Jährigen ganz nach oben. In Deutschland regierte er ganze sieben Wochen auf Platz 1. In Österreich schaffte er es zwar "nur" auf Platz 4, es scheint aber nur mehr eine Frage der Zeit zu sein, bis er sich auch hierzulande die Krone holt.Mit lediglich 21 Jahren ist er einigen Kollegen weit voraus, die aber schon eine gefühlte Ewigkeit im Business sind. Was ist das Geheimnis, des Rap-Indianers?Es fällt auf, dass der Musiker mit türkischen Wurzeln sich klar von anderen Rappern abgrenzt. Und zwar mit doch eher einfachen Mitteln: In seinen Songs versucht er keine frauenverachtenden Ausdrücke zu benutzen. Drogen werden eher abwertend thematisiert. Statussymbole haben bei ihm keinen Wert. Statt mit Luxuskarossen, streift er mit Mopeds oder goldenen Rollschuhen durch seine Videoclips. Gucci – die Modemarke, die bei anderen Musikern in der Szene fast schon ein Muss ist – zieht der Rapper nicht an. Und wenn, dann nur um sich über sie lustig zu machen, wie er in "Roller" singt:Ebenfalls auffällig: Obwohl ihm bereits knapp 700.000 Personen auf Instagram folgen, weiß man recht wenig über den deutschen Rapper. Auch in den sozialen Medien gibt er sich sehr selbstironisch, posiert mit weißen Socken in Sandalen und neben kleinen Kindern in seiner "Hood".Lediglich ein Foto zeigt einen Hauch von Prahlerei: Mit einem Kaffee posiert er neben einem weißen Mercedes SL. Doch die Worte unter dem Bild zeigen wohl das wahre Gesicht des Rappers. Und dabei geht es keineswegs ums Prahlen: "BestätigtIch erinner' mich als wäre es gestern gewesen, als dieses Auto an uns vorbeigefahren ist, Mama. Erinnerst du dich noch ? 2009. Zu einer Zeit als du 3€ leihen musstest von unserer Nachbarin, weil dein Sohn unbedingt Nutella essen wollte. Erinnerst du dich noch?"Weiter schreibt er an seine Mutter gerichtet, dass er das Glas fallen ließ. Seine Mama hätte vergeblich versucht die Splitter aus der Nusscreme zu entfernen. Vergeblich. An diesem Tag habe er sich geschworen, der Familie dieses Auto zu kaufen, wenn er "groß" wird. Weiter schreibt er: "Aber dein Sohn ist immer noch klein. Gott ist groß".Am 17. November kann man Apache 207 live in der Arena erleben. Da kommt er gemeinsam mit Bausa ("Was du Liebe nennst") nach Wien.