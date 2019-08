Vor 1 ' Apfelstrudel-Popcorn in Wien aufgepoppt

Neben Schnitzel und Sachertorte gehört der Apfelstrudel zu Wien dazu. Jetzt gibt es auch eine Popcorn-Sorte, die nach der Wiener Mehlspeise schmeckt.

Neben Schnitzel und Sachertorte gehört der Apfelstrudel zu Wien dazu. „Heute"-Praktikantin Naila entdeckte in der City die skurrile Delikatesse: Apfelstrudel-Popcorn.



„Es erinnert mich an die Sonntage bei meiner Oma", resümiert sie. Der Geschmack von Staubzucker, Strudelteig, Äpfel und Zimt findet sich tatsächlich in dem Popcorn wieder. Die handgemachten Gourmet-Körner sind 100% Bio, sagen die Erfinderinnen und Schwestern, Emina und Sanela Mandzuka. Apfelstrudel ist neben Fruity-Zone (Beerenmix) oder grüner Apfel ihr Bestseller. Zu kaufen: An sieben Standorten (Merkur, Billa, Kino etc). Eine Packung kostet 4 €; popcorner.at (no)