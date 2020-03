Arbeitslosigkeit dank mildem Wetter gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Februar erneut verringert. Im Vergleich zum Vorjahr sank sie um 2,7 Prozent. Insgesamt waren im zweiten Monat des Jahres 399.359 Personen beim AMS gemeldet.

Aufgrund der milden Temperaturen gab es laut AMS vor allem in der Baubranche mehr Arbeit. Dort ging die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,3 Prozent auf knapp 50.000 zurück.Aktuell sind 65.372 Personen in AMS-Schulungen, ein Minus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, erklärte das Arbeitsministerium einer Aussendung.Das größte Minus gab es in Salzburg mit 8,2 Prozent, gefolgt von Tirol mit minus sieben Prozent.Ein Plus gab es bei den gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen. Im Februar waren es 75.404 (+4,3 Prozent).