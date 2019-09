Archie mit Mama Meghan in Afrika gelandet

Ein Royal kommt selten alleine: Heute ist Archie mit Prinz Harry und Mama Meghan in Cape Town gelandet – im Gepäck haben die Windsors 20 Palastmitarbeiter.

Prinz Harry (34), Herzogin Meghan (38) und Archie Mountbatten-Windsor (vier Monate) bereisen ab heute auf Bitten des britischen Außenministeriums Südafrika. Es wird die erste Tour der Sussex' zu dritt sein. Die Royals landeten um 10.45 Uhr mit ihrem Flieger (diesmal nahmen sie kein Privatflugzeug) in Cape Town – sie hatten 60 Minuten Verspätung.Der Auftakt der Tour ist ein Besuch in einer der gefährlichsten Gegenden des Landes: Harry und Meghan werden gleich nach der Landung eine der berüchtigsten Townships der Stadt aufsuchen. Dort wollen sie einen Workshop im Armenviertel abhalten, Kinder über ihre Rechte und Sicherheit unterrichten, sowie ein Selbstverteidigungstraining abhalten.In welches Viertel die beiden gehen, ist (noch) geheim: Seit Monaten untersuchen Spezialisten der britischen Sicherheitspolizei mithilfe von südafrikanischen Beamten die Township, um den bestmöglichen Schutz der Royal Family garantieren zu können. Baby Archie wird nicht dabei sein, sondern sich mit der Nanny ins Hotel zurückziehen. Als Geschenk für die Kinder im Armenviertel wird Meghan Malbücher und Babybekleidung von Archie verteilen.Mindestens 20 Mitarbeiter stehen den Royals in Afrika zur Seite, darunter:war siebzehn Jahre lang die Privatsekretärin von Queen Elizabeth II., die Reise mit Harry und Meghan wird ihre letzte sein. Sie übergibt den Job an Fiona Mcwhilham.(45): War einst britische Botschafterin in Albanien und Direktorin für den Bereich Westbalkan. Die erfolgreiche Diplomatin, die sich auf Twitter als "Möchtegern-Supermum" bezeichnet, lebt mit ihrem Ehemann Daniel Korski, 42, dem ehemaligen Sonderberater für Ex-Premier David Cameron, 52, und ihrem Sohn im Norden von London.Sie war einst die Assistentin des Privatsekretärs von Harry und griff auch Meghan unter die Arme.Ihre Aufgaben: Die Unterstützung von Strategien für Projekte zur psychischen Gesundheit und Sport für die soziale Entwicklung. Vor Meghan und Harry arbeitete sie für die Regierung von US-Präsident Barack Obama.Hat 2016 im Wahlkampfteam von Hillary Clinton gearbeitet, half bereits Bill Clinton bei seiner Wiederwahl ins Weiße Haus. Ihre größte Aufgabe ist es, so schreibt die "Daily Mail", Harry davon zu überzeugen, den Ratschlägen hochrangiger Mitarbeiter von Queen Elizabeth zu folgen. In Afrika wird sie in Sachen PressearbeitMarnie Gaffney, Julie Burley und Social-Media-Manager David Watkins zur Seite stehen.Er ist seit Juli 2019 "Digital Communication Lead". Watkins war zuvor vier Jahre für Social-Media-Angelegenheiten der britischen Traditions- und Luxus-Modemarke Burberry verantwortlich.Die Neuseeländerin arbeitete zuvor für Prinz William und Herzogin Catherine.Er sorgt dafür, dass Meghans Frisur bei jedem Wetter sitzt. Zu seinen Kunden gehören auch Kate Winslet, Rachel Weisz und Julianne Moore. Übrigens: Sein Honorar bezahlt Meghan aus eigener Tasche.Anfang August wurde das Kindermädchen von Archie Mountbatten-Windsor das erste Mal bei einem Trip der Familie nach Nizza gesichtet. Ihre Identität ist geheim.Die Termine in Kapstadt nehmen Harry und Meghan gemeinsam wahr. Harry wird dann ohne seine Frau und seinen Sohn nach Malawi, Angola und Botswana reisen. Die Trips sind nämlich nicht kindertauglich.