Arnautovic meldet sich mit Appell aus der Quarantäne

ÖFB-Star Marko Arnautovic meldet sich aus der Quarantäne in Dubai, um an die Österreicher im Umgang mit der Corona-Krise zu appellieren.

China-Legionär Marko Arnautovic befindet sich in zweiwöchiger Selbstisolation in Dubai. Dort hatte er sich mit seinem Team SIPG Shanghai fit gehalten. Die chinesische Meisterschaft wurde nach dem Ausbruch des Coronavirus angehalten.Der Wiener meldete sich am Donnerstagabend in der ZIB2 im ORF aus der Quarantäne. In einer kurzen Video-Botschaft bittet der 30-Jährige die Österreicher, die Corona-Krise und die Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 einzuhalten."Liebe Leute! Ich richte mich heute an euch, mit einem dringenden Appell", eröffnet Arnautovic sein Statement. Seine Bitte: "Nehmt die Lage ernst, bleibt zuhause! Geht nur zu dringend notwendigen Erledigungen außer Haus. Damit schützt ihr euch und die anderen. Besonders eure Großeltern."Der Wiener macht den Zusehern aber auch Mut: "Ich habe schon mehrere Quarantänen hinter mir und glaubt mir: Es gibt Schlimmeres. In diesem Sinne: Haltet euch an die Vorschriften und bleibt gesund. Euer Marko!"