Arnold fälscht für seinen Sohn Uni-Abschluss-Foto

Arnies Jüngster, Christopher Schwarzenegger, hat die Uni abgeschlossen. Traditionelle Feiern fallen aus. Photoshop-Arnie hilft!

Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger hat mit 22 Jahren die University of Michigan erfolgreich abgeschlossen. Traditionellerweise finden in den USA im Anschluss an den Abschluss große Partys statt. In Europa kennt man das Hüte-in-die-Luft-Werfen und die zeremonielle Übergabe der Urkunden aus Filmen. Jedes Mal, wenn eines seiner Kinder den Abschluss schaffte, jubelte ihr Papa in der Menge lautstark mit. Auch bei seinem unehelichen Sohn Joseph Baena stand die Steirische Eiche in der Menge und gratulierte nachher auf Instagram.Christopher muss ohne all den Trubel auskommen. Bei ihm fand der Collegeabschluss online statt, weil Menschenmengen zur Zeit ein No-Go sind.Papa Arnie gratulierte seinem Jüngsten in bewegenden Worten und zauberte ihm das traditionelle Kostüm per Fotobearbeitungsprogramm auf den Leib. Wie stolz der Papa auf den Sohn ist, teilte er mit der ganzen Welt per Instagram: "Christopher, du bist ein Champion und ich liebe dich. Ich weiß, deine Graduierung von Michigan war nicht die große Feier, die du dir jahrelang erträumt hast, aber über die Bühne zu gehen, ist nicht, was mich so stolz auf dich macht. Es ist dein Mitgefühl, deine harte Arbeit, deine Vision, dein kritisches Denken und deine Selbstlosigkeit, die mich vor Stolz platzen lässt. Ich kann es kaum erwarten, dich aufsteigen und deine Ziele erreichen zu sehen."Begeistert ist auch Arnies Sohn Patrick. Natürlich auch über den Abschluss des Bruders, aber vor allem über die PC-Fähigkeiten des Papas. "Beeindruckt von deinen Photoshop-Kenntnissen Pops", lobt der freche Sprössling seinen Papa.