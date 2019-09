Arsenal will Özil im Winter mit einer Leihe los werden

Mesut Özil verdient bei Arsenal knapp 400.000 Euro in der Woche – spielt aber kaum noch. Der 30-Jährige soll deshalb im Jänner an einen anderen Klub verliehen werden.

Es ist noch gar nicht lange her, da galt Mesut Özil als bester "Zehner" der Welt. Doch seit dem WM-Desaster mit Deutschland 2018 hat der 30-Jährige die Seuche am Fuß, ein versuchter Raubüberfall auf ihn ließ den Deutschen noch tiefer in die Krise stürzen.Sein Klub Arsenal will die Reißleine ziehen und versuchen, Özil im Winter mit einer Leihe bei einem anderen Klub unterzubringen. Doch da gibt es ein Problem: Der Edeltechniker verdient in London rund 400.000 Euro in der Woche. Eine Wahnsinns-Summe, die kein anderer Verein so stemmen kann oder auch will. Doch die "Gunners" haben bereits eine Lösung parat: Sie wollen weiterhin einen Großteil des Gehalts von Özils übernehmen, auch wenn dieser nicht mehr für sie spielt. So wie es der Liga-Konkurrent Manchester United bei Alexis Sanchez macht, der jetzt leihweise für Inter Mailand spielt.Ein Wechsel von Özil zu Fenerbahce hat sich im Sommer noch wegen seinem Gehalt zerschlagen – das könnte sich schon bald ändern...