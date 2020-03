Asfinag will Betrieb wieder hochfahren

Bereits am Montag wurden von der Asfinag vereinzelt Baustellen wiedereröffnet. Stück für Stück soll nun der Betrieb wieder hochgefahren werden.

Eigene Gesundheitsbeauftragte

Der staatliche Autobahnen- und Schnellstraßenbetreiber Asfinag fährt seine Baustellen wieder hoch. Dies wird von den beiden Geschäftsführern Andreas Fromm und Alexander Walcher mit dem Wunsch "wieder zur baulichen Normalität zurückkehren" zu wollen, begründet. Im Gespräch mit der APA sprachen die beiden vom Plan die insgesamt 69 aktuellen Baustellen wieder schrittweise zu starten.Wie viele Mehrkosten dem Unternehmen bislang entstanden sind, oder noch werden, konnte Fromm nicht beziffern. Eine diesbezügliche Abschätzung dürfte erst nach Ostern möglich sein, so Fromm. Die Wiederaufnahme der Baumaßnahmen halte sich an die aktuell geltenden Regeln, versprachen die beiden. "Wir schauen beispielsweise, dass ausreichend Mannschaftscontainer für die Einhaltung der Hygienevorschriften vorhanden sind". Der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sei "das wichtigste".Untätig war man bei der Asfinag allerdings auch in den letzten beiden Wochen, in denen die Baustellen still standen, nicht. Man habe die Zeit genützt, um mit den Auftraggebern individuelle Konzepte und Lösungen für jedes einzelne Bauprojekt festzulegen.Eigens bestellte Sicherheits-bzw. Gesundheitsbeauftragte werden die Baustellen auf die Einhaltung der Vorgaben kontrollieren.Am heutigen Montag wieder gestartet wurde etwa die Sanierung der Wiener Südosttangente (A23) bei der Hochstraße St. Marx. Die aktuelle Verkehrslage begünstige und ermögliche die Wiederaufnahme der Baustellen. Denn der Individualverkehr ist zwischen 50 und 70, der Schwerverkehr um rund 20 Prozent zurückgegangen.