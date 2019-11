ATP Finals komplett! Das sind Thiems Gegner

Seit Freitagabend stehen die acht Teilnehmer des ATP Finals in London fest. Dominic Thiem ist zum vierten Mal in Serie dabei.

Das letzte London-Ticket holte sich Matteo Berrettini. Der Italiener profitierte von der Pleite von Gael Monfils gegen Denis Shapovalov im Viertelfinale des Masters von Paris-Bercy. Der Franzose verlor glatt mit 2:6 und 2:6, kann Berrettini nicht mehr verdrängen. Dafür wäre der Halbfinal-Einzug nötig gewesen.Bereits fix qualifiziert für das große Saisonfinale in der Londoner O2 Arena, das mit neun Millionen US-Dollar dotiert ist, waren Rafael Nadal (Spanien), Novak Djokovic (Serbien), Roger Federer (Schweiz), Daniil Medwedew (Russland), Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Alexander Zverev (Deutschland).Ab 10. November treten die acht besten Tennisspieler des Jahres in zwei Vierergruppen gegeneinander an. Jeder spielt gegen jeden. Danach folgen die Halbfinals und das Endspiel am 17. November.