Attacke mit Auto, dann mit Messer – sechs Verletzte

Nach einem heftigen Streit mit mehreren Verletzten in Hartkirchen gibt es jetzt erste Details. Ein Mann (46) wollte einen anderen erst überfahren, griff dann mit einem Messer an.

Er versuchte, ihn zu überfahren

Attacke auf Pkw mit Steinen

Zerstörte Windschutzscheibe

"Jahrelanger Familienstreit"

Wüste Szenen am Dienstagabend in Hartkirchen (Bez. Eferding). Wie berichtet kam es dabei zu einem Streit zwischen mehreren Kosovaren. Es gab Verletzte.Jetzt sind erste Details bekannt geworden.Laut Polizei fuhr ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Eferding gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw an einer Baustelle in Hartkirchen vorbei. Dort asphaltierte ein 47-Jähriger mit Kollegen gerade die Straße.Dann die Attacke: Der 46-jähriger Lenker fuhr auf den 47-Jährigen zu, versuchte ihn zu überfahren. "Als der Arbeiter mit dem Asphaltierungsbesen gegen die Windschutzscheibe seines Wagens schlug, sprang der Pkw-Lenker mit einem Messer in der Hand aus dem Fahrzeug und stach auf den 47-Jährigen ein", so die Polizei.Ein 38-jähriger und ein weiterer Arbeitskollege eilten dem 47-Jährigen zu Hilfe und wurden ebenfalls vom Angreifer mit dem Messer verletzt."Zu dritt gelang es ihnen jedoch, den 46-Jährigen, der dabei am Kopf verletzt wurde, in die Flucht zu schlagen", so die Polizei weiter.Der 46-Jährige Angreifer rief dann mit dem Handy seinen Onkel (63) an und bat ihn, ihm zu helfen.In der Zwischenzeit kam die Rettung zum Tatort.Kurz danach kamen der 63-Jährige und sein 22-jährigen Sohn, beide kosovarische Staatsangehörige, mit einem Pkw zum Tatort.Daraufhin warfen der 38-Jährige und der 47-Jährige mit Steinen nach dem Pkw des 63-Jährigen und gingen mit abgebrochenen Besenstielen auf das Fahrzeug und die Insassen los.Dabei zerstörten sie die Windschutzscheibe und Seitenscheiben des Fahrzeugs und verletzten den 22-Jährigen leicht am Kopf."Nach Eintreffen der Polizei konnten die Kontrahenten getrennt und die Situation beruhigt werden", so die Polizei.Der 46-Jährige, der 63-Jährige und der 22-Jährige wurden vorläufig festgenommen.Alle an der Tat Beteiligten wurden im Klinikum Wels-Grieskirchen ärztlich versorgt. Der 47-Jährige musste operiert werden. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.Der 38-Jährige musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, die übrigen Verletzten wurden ambulant versorgt.Nach der ärztlichen Versorgung wurden die vorläufig Festgenommenen ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert."Motiv dürfte ein jahrelang andauernder Familienstreit zwischen den Familien sein", so die Polizei.