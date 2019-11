Bei H&M muss man nicht mehr im Geschäft zahlen

Jetzt können H&M-Kunden in eine Filiale gehen und die Ware mit nachhause nehmen, ohne sie vor Ort zu bezahlen. Ab sofort gibt es eine neue Zahlungsart.

Beim der nächsten Shopping-Tour kann man die Geldbörse zuhause lassen. Es reicht H&M-Member zu sein, um die neue Zahlungsmethode in den Geschäften und online anwenden zu können. Dieses folgt dem Motto: „Jetzt einkaufen, später bezahlen" und ist gerade in Kooperation mit Klarna Rechnungskauf in Österreich eingeführt worden.Das neue Verkaufsmodell der Modekette H&M sorgt für mehr Kundenfreundlichkeit. Die Artikel können dann über die H&M App bezahlt werden. Dort kann man auch Retouren anmelden.„Einkaufen bei H&M soll komfortabel, relevant und inspirierend sein. Daher freuen wir uns sehr, den Fashionistas und Modeliebhabern in Österreich eine ganz neue Zahlungsmöglichkeit anbieten zu können.", meint Claudia Oszwald, Country Managerin von H&M Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Georgien sowie Bosnien und Herzegowina.Für 2019 planen H&M und Klarna die Einführung der neuen Zahlungslösung in insgesamt 8 Märkten und 2020 sollen weitere Märkte hinzukommen.