Auch Schalke-Star bei verbotener Party erwischt

Die Partynacht von Real-Star Luka Jovic in Zeiten der Coronakrise hat für Schlagzeilen gesorgt. Nun wurde auch Schalke-Star Amine Harit bei einer verbotenen Feier erwischt.

Der 22-jährige Offensivspieler war am Donnerstagabend in einer Shishabar, als gegen 1.30 Uhr die Polizei angerückt war, berichtet die. Anrainer hatten sich beschwert, dass das Lokal, das eigentlich um 18 Uhr schließen hätte müssen, noch offen war.Der marokkanische Teamspieler war daraufhin genauso wie die anderen Gäste mündlich verwarnt und nach Hause geschickt worden. Andere Gäste hätten demnach angegeben, eine private Geburtstagsfeier besucht zu haben.Schalke.Vorstand Jochen Schneider hatte den Vorfall bestätigt. "Es stimmt. Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den er eingesehen hat. Ich habe ihm noch einmal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt", so der 49-Jährige.Der 22-jährige Profi möchte nun Geld für einen guten Zweck spenden.