Auch Skiflug-WM droht wegen Coronavirus Absage

Das neuartige Coronavirus wirbelt die Sport-Welt gehörig durcheinander! Jetzt könnte auch die Skiflug-WM im Nachbarland Slowenien abgesagt werden.

Es wäre das große Saisonfinale der Skispringer gewesen! Bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica wollten die ÖSV-Adler rund um Stefan Kraft um Gold, Silber und Bronze springen – doch das Coronavirus könnte ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.Am Samstagabend gab die slowenische Regierung bekannt, dass Sportveranstaltungen in der Halle künftig nur noch von maximal 500 Personen besucht werden dürfen. Die Skiflug-WM findet freilich "Open Air" statt – allerdings werden tausende Zuseher an der Schanze des Wintersport-Orts, der nur unweit der österreichischen Grenze liegt, erwartet.Polens Sportdirektor Adam Malysz erklärte in einem Posting auf Instagram, dass sich am Donnerstag die Trainer treffen werden, um eine Absage oder eine Durchführung ohne Zuseher zu diskutieren. Die FIS selbst steht in ständigem Austausch mit den Veranstaltern, für Montag ist ein Treffen geplant.